女星解婕翎活躍於展場活動，過去曾買下百萬名車，卻因車身顏色太過惹眼，常遭遇粉絲跟車，日前她不慎撕壞窗戶隔熱紙，趁此機會改貼更具隱私的深黑隔熱紙。豈料在臉書PO照分享，卻被網友質疑「隱私有比安全重要？」

曾被封為「宅男女神」的解婕翎，擁有不少粉絲支持。過去大手筆買下賓士跑車，之後更是將車身塗裝改成粉色，惹眼外型搭配亮麗顏色，時常在路上被民眾認出，使她不堪其擾。近日她一時不察將車內隔熱紙撕壞，為了保證車內隱私，去換了更具遮光效果的15%透光隔熱紙，興沖沖的在臉書上PO照片分享。

解婕翎將車子改成粉色，外觀更引人注目。（圖／翻攝自YouTube）

然而，解婕翎卻忽視了太過強效的隔熱紙，在昏暗的環境下，無法接收足量的光線進入，容易造成行車危險。經網友提醒，她也趕忙將原先的PO文刪除，並更新一篇道歉文，文中提出，她原先不知隔熱紙有這麼多需要注意的地方，表示自己做出了壞示範，並感謝網友們的指導。

網友們趁此機會在文中底下熱絡討論慎選隔熱紙的重要性，紛紛留言「行車安全比你在車內的隱私更重要」、「前擋隔熱透不透光，關乎自己和其他用路人的行車安全」、「隔熱紙真的攸關駕駛安全」、「下雨的晚上視線會很差，要很小心」、「希望大家也能一起了解一下為什麼不要把車子貼黑喔！」