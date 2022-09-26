上周晚些時候日本政府進場大賣美元以阻貶日圓以及英鎊崩跌，使全球市場陷入劇烈震盪，周一日股在周末連續假期後歸隊，日經225指數早盤大跌1.97%，為26,619.53點，盤中一度跌至26,515.06點，創下7月14日以來新低，今天料將連續第三日收黑。東證一部指數早盤下挫1.98%，報1878.14點。

在全球經濟衰退的擔憂日益升高之際，美元飆升、債券殖利率走高，導致亞洲股市普遍下挫，日股也難逃波及。

目前日圓來到143.8兌一美元，與上周日本財政部出手將日圓推升至140.31兌一美元相比，又已下跌了2.43%。

稍早前英鎊跌至1.0327美元，創下歷史新低，延續上周五英國新財長Kwasi Kwarteng宣布大規模減稅計畫後的低迷走勢。

日經指數225檔成份股普遍下跌，且所有類股全面走低。

儘管如此，由於日本政府10月將重新開放自由行，航空和陸運股相對抗跌。

軟銀集團跌4.14%，給日經指數帶來的壓力最大，其次為東京威力科創和迅銷。

汽車股亦表現疲弱，馬自達跌5.3%，跌幅最大，報導指出該公司將停止在俄羅斯生產汽車。

電子遊戲製作公司Konami Group Corp漲0.89%，在日經指數中表現最佳。