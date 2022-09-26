台灣電信業若無意外，最快今年第四季就會回到三雄格局，中華電(2412)、台灣大(3045)近期對後續超頻問題火氣越槓越大，中華電主張台灣大在併入台灣之星後，在1Gbps以下的黃金頻段中超標10M，應繳回再重新釋出，甚至向通傳會遞交「台灣大擬合併台灣之星案」聽證會意見書，台灣大今日由技術長郭宇泰、商務長林東閔親上火線，直言「只看到子彈到處在飛、卻只是空包彈」，更直指中華電「撇開道德的假象，不就只是為了拿到頻譜」！

技術長郭宇泰表示，競業中華電說我們(台灣大)未來在完成台灣之星合併後，就會有頻譜超標，但希望這一切都可以從「法」開始，自從超頻爭議以來，幾乎都是「只看到子彈到處在飛、卻只是空包彈」，其實，資源要以合理方式分配也是NCC(國家通訊委員會)會考慮的重點。

郭宇泰表示，從三大兩小回到三家業者競爭只會更激烈，假設還套上頻譜三分之一的規定，這根本不足以服務客戶，「五家時訂出三分之一是防止壟斷、五家時訂出三分之一是防止競爭」，換言之，中華電現在動作如此積極，是在「防止競爭」而已，他怒轟，「撇開道德的假象，不就只是為了拿到頻譜」，郭宇泰強調，如果頻譜可以輕易繳回，那是不是就是因為頻譜太多、交回也無傷，說穿了只是透過傷害對手用戶體驗，造成用戶流失以趁機擴張。

郭宇泰表示，從數學上計算，即使是用最寬鬆的算法，遠傳、中華電都有超標是不爭的事實，超標數額及如何處理，應由主管機關認定。根據3GPP國際標準，4G可使用頻寬最小單位為1.4MHz，故對於中華電及遠傳各自超頻之頻段，並非技術上無法處理。再者，上下行各5MHz整數倍數之轉讓頻寬限制，係於「行動寬頻業務管理規則」明訂，「無線電頻率使用管理辦法」並無此規定，在技術可行且五家業者皆已轉軌情形下，自然不能援引舊子法之規定。

該事件只要是因NCC(國家通訊委員會)為了避免大型業者壟斷資源，在2013年台灣有五家電信業著條件狀況時，明定頻率不能超過3分之1，但隨著電信業「五變三」，超頻問題隨之浮現。