「2022香港小姐」選美比賽結果出爐，由呼聲最高的27歲林鈺洧，也就是「港劇男神」林俊賢的女兒奪下后冠，人氣暴漲的她，過往種種言論也被網友挖出，除了曾上節目自爆有過5個性伴侶之外，還大方分享房事過程，掀起網友熱議。

林鈺洧在「2022香港小姐」選美比賽奪下冠軍，成為鎂光燈的焦點，不過當天進行加冕儀式時，疑似因旗袍開衩過高，不慎露出裙底風光，而在授獎過程中，頒獎人疑似太過緊張將她的后冠戴歪，整個過程可說是狀況百出，好在最後仍是圓滿落幕，但也讓不少人為她捏了把冷汗。

林鈺洧成名後人氣持續攀升，卻也讓過往的言論再次被網友挖出，像是她曾在星座節目《對號入座》透露有過5位性伴侶，還詳細描述房事過程，透露一位雙魚男3秒就完事，速度快到讓人難以置信，接著提到另一名天蠍男的床技，她透露對方不僅持久，還有很多意想不到的招式，對於對方床技可說是讚不絕口，過往的大膽言論掀起討論熱潮。

林鈺洧家世背景大有來頭，父親林俊賢有著「港劇男神」封號，在80年代曾與梁朝偉、周星馳、劉青雲和溫兆倫並列TVB一線當家小生，不過雙親離異後便與父女便斷了聯繫，直到林俊賢透過臉書尋女才重拾失去的親情，也在父親協助下以星二代之姿闖蕩演藝圈，並接演多部電視劇，獲得不少曝光機會，因此香港觀眾對她並不陌生。