免疫療法是近年癌症治療的重大里程碑。國家衛生研究院與中央研究院找到免疫治療候選藥物，和現有的單株抗體併用，可增強巨噬細胞的吞噬作用；經動物實驗發現，約5成小鼠在30天治療期間腫瘤消失，相較於只有使用單株抗體者，可有效延長存活時間。

國衛院生技與藥物研究所研究員顏婉菁說明，免疫治療是利用人體免疫系統幫助加強抗體藥效，但2019年一項研究發現，癌細胞可以逃過免疫細胞的監控。細胞表面的蛋白質CD47會廣泛在癌細胞大量表現，與巨噬細胞表面的信號調節蛋白α（SIRPα）結合，向巨噬細胞傳達「別吃我」信號，被認為是癌細胞躲避免疫系統的關鍵。

國衛院和中研院共同組成新藥研發團隊，利用CD47研發新型口服小分子isoQC抑制劑，可減少癌細胞表面的CD47與SIRPα結合，相當於抑制癌細胞發送「別吃我」信號，讓巨噬細胞認清癌細胞，並增強對癌細胞的吞噬作用，達到治療癌症的效果，是一款適用於多種癌症治療的候選藥物。

顏婉菁說明，初步實驗發現B細胞淋巴癌、頭頸癌、大腸癌、卵巢癌都有明顯抑制CD47與SIRPα結合，進一步將該藥物和單株抗體合併使用，約50％的B細胞淋巴癌、頭頸癌小鼠在30天治療期間內腫瘤消失，且相較於僅使用單株抗體治療者，平均存活時間也延長。

國衛院生技與藥物研究所副研究員陳志豪指出，由於CD47單株抗體會和正常細胞作用，需要使用高劑量才能抑制腫瘤細胞，可能引發貧血、血小板減少等副作用，而新型的isoQC抑制劑可克服這些副作用。

該藥物已獲得美國、台灣、日本、韓國、中國及澳洲專利核准。陳志豪表示，目前已完成大部分的動物實驗，希望2到3年內完成毒理學等臨床前試驗，並進一步與國內外藥廠技術移轉或產學合作，共同推動人體臨床試驗。

國衛院生技與藥物研究所所長張俊彥表示，該藥物可合併現有的單株抗體治療，並避免單株抗體造成的副作用，等於打開癌症免疫治療的新領域；身為血液腫瘤科醫師，看到許多癌症患者迫切需要一線生機，如果未來該藥物成功問世，相信對癌症治療是很大的突破。