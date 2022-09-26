九合一選舉倒數2個月，社會住宅推動聯盟近日拋5大政策訴求要問6都候選人，台北市長參選人黃珊珊26日指出，當前台北市、中央興辦社宅規畫戶數落在3.5萬戶，她將透過EOD改建、開發利得回饋等方式，達成台北市社宅住宅5萬戶目標，並建立社宅輪候名單，同時致力改善地方中央社宅營運一市兩制的情況。

黃珊珊上午舉行台北市社宅政策交流會，現場邀來社會住宅推動聯盟成員Ours秘書長彭揚凱、台灣社會福利總盟秘書長孫一信等人列席。彭揚凱提到，台北市社宅正面臨3大挑戰，包括社宅能否持續興建、如何永續營運及長期投資，無論政黨如何輪替、市長如何改選，都要延續既有政策繼續推動社宅興辦。

接著住盟代表提出5大訴求，包括承諾續建社宅並提出任內興辦目標和政策，都市開發利得應回饋社宅，同時以收入作為可負擔租金基準，向中央要求補助社宅租收與成本的差額，避免使用身份別作為基準，同時地方中央社宅營運不能一市兩制，而社宅入住機制也該採輪候制而非抽籤制。

黃珊珊以前台北市副市長之姿，強調未來將延續現有政策。當前台北市已興建2萬餘戶，加上未來市府興辦、中央興辦等社宅量能約能推動3萬5000戶，離公有社宅5萬戶的目標尚缺1萬4054戶。未來5年將優先推動以教育為導向的都市計畫發展（EOD）改建，每年約1000戶，8年約8000戶。

此外，黃珊珊指出，再加上開發利得回饋，增加都更容積獎勵機制，每年可取得675戶，8年就有5400戶，同時透過盤點閒置公有房舍、市地重劃、區段徵收及捷運聯開等多元興辦社宅，承諾將在選上8年內填補現有空缺，達成台北市社宅住宅5萬戶目標。

談及社宅一市兩制問題，她認為，出租金定價成本應做到中央、地方一致化，並加強自主管理，興辦時先討共同規格與設計，降低營運、興建成本，申請方式和程序也不需舟車勞頓，也歡迎中央興辦的社宅交由北市住都中心管理，能節省很多人力。同時入住社宅將以輪候制取代抽籤制，建立社宅輪候名單（waiting list）。

最後她也補充，許多年輕人反映社宅住6年就必須走人，成為台北過客，她便提出「未來宅」概念，除作為都更的中繼宅、全齡宅外，還能以租轉購，若青年長期承租達一定年限，並提交社區參與及貢獻度為評選指標，符合資格即可將已繳租金全額轉為頭期款，認購未來宅房屋地上權，不過這是20年後的事情。