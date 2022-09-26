台南一名男子至妻子的租屋處拜訪，竟發現妻子僅穿內衣應門，稚女則呆坐床上，甚至最後在窗簾後方看見僅穿內褲的高姓男子，讓他氣得一狀告上法院。台南地院審理時，高男辯稱當時女方在替他慶生，但法官不採信，判高男要賠男子10萬元。可上訴。

判決書指出，男子主張與妻子於2016年間結婚，今年2月間他前往妻子位於台南的租屋處拜訪，發現妻子穿著內衣應門，神情慌張，而兩人共同生育的稚女坐在床上，他翻找房內後，竟撞見高姓男子穿著內褲躲在窗簾後。

男子控訴，高男明知他妻子已婚，縱使兩人並無發生性行為，但孤男寡女於深夜共處一室，顯然已經逾越一般男女正常交往分際，侵害他身為配偶的身分法益且情節重大，故依法向高男請求100萬元精神撫慰金。

對此，高男表示，他的確出現在女方的租屋處套房，但他們之間為純友誼，當天女方為了替他慶生，考量疫情嚴重，才邀請他至家中作客，後來因為外面天氣飄雨，女方才讓他進客廳休息，後來其丈夫突然拜訪，女方怕尷尬才請他躲在窗簾後。

台南地院法官勘驗證據，認為女方已經結婚，卻仍於深夜穿著睡衣與非配偶之人於臥室獨處，顯然已經超過純友誼界線，故不採信高男的朋友之說，認定男方主張為真，求償合理，酌情後判高男應賠償男子10萬元為適當。可上訴。