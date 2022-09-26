舒米恩日前在台北Legacy舉辦演唱會。（米大創意提供）

舒米恩與5歲姪子同台合唱。（米大創意提供）

金曲創作歌手舒米恩24日在台北Legacy舉辦「舅舅 Faki 的演唱會」，現場擠滿鐵粉支持，他開心表示：「真的讓大家久等了！原本5月就要演出，因為疫情延到9月才登場，中間還歷經確診等各種狀況，終於可以跟大家見面。」5年沒在台北開唱的他，不僅部落家人出席相挺，升格舅舅的他，找來2位才5歲的小姪子擔任嘉賓，一起合唱王力宏的〈愛錯〉。

他表示演唱會主題叫做Faki，就是阿美族語舅舅的意思，這次找姪子一起合唱，就是希望讓孩子們知道舅舅很會唱歌。此外，他還邀來近期以原民卡拉OK風格在網路爆紅的Ponay擔任嘉賓，2人除了PK直笛，還動感嗨唱部落金曲〈熱線你和我〉，舒米恩爆料：「我跟Ponay前陣子才相認，原來我們來自同一個家族，他算是我的表弟。」2人演出掀起全場高潮，更讓整場演唱會宛如一場阿米斯音樂節。

當天他以高腰褲配上墨鏡的「舅舅」造型登台，一連帶來多首去年底新專輯的作品，立刻炒熱現場氣氛，看到台下坐滿歌迷，他感性表示：「這幾年創作遇到瓶頸，尤其疫情當下演出都被迫暫停，反而不知道如何寫歌，於是決定回歸自我本質，選擇傳統吟唱方式推出母語專輯，希望讓更多人認識阿美族文化。」

為了符合演唱會主題，舒米恩把2位年僅5歲的小姪子帶上舞台，其中一位還挑戰王力宏的〈愛錯〉，被舒米恩笑說「很會選歌」，他還提到：「有一次在熱炒店聽到姪子在唱這首歌，心想怎麼會有5歲小孩就已經愛錯了，誰都可以愛錯，只有舅舅就不能愛錯。」寵姪滿分完全表露無遺。