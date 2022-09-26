國內過期而報廢的新冠疫苗至今年9月已達12億元，其中高端疫苗就有5億元，被質疑浪費。身為前衛福部長的民進黨台北市長候選人陳時中，再度挨轟浪費納稅人血汗錢。

根據中央流行疫情指揮中心統計，截至今年9月，政府採購5351萬劑新冠疫苗，其中有350萬劑，換算約6.5％的疫苗因過期而遭報廢，約為12億元，其中高端疫苗就占逾5億元。

陳時中今天上午赴觀山河濱公園參與槌球運動，媒體質疑疫苗有剩也可以捐贈海外，直接報廢是否有浪費納稅人血汗錢之嫌。對此，陳時中嘴硬稱疫苗準備是愈足夠愈好，不可能算到剛剛好。