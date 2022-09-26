大同電鍋icash2.0去年推出紅、綠、知更鳥藍等經典款式造成搶購風潮後，大同與愛金卡公司歷時近一年的設計溝通與造型調整修改，終於不負眾望，大同電鍋-茶葉蛋版icash 2.0在這飄著微涼氣息的秋天，將於明（27）日在OPEN POINT APP開始預購。

茶葉蛋可說是台灣的平價國民美食，堆疊浸在電鍋燒熱的湯汁中，最能療癒飢餓感，與國民家電大同電鍋一樣，是台灣意象的代表，兩者結合的icash創意造型卡，滿溢經典台灣味。

大同電鍋-茶葉蛋版icash2.0外觀與本尊充滿科技感的星河銀電鍋近似度百分百，等比例縮小的迷你電鍋可愛精緻，鍋蓋可以打開，把手上的鉤子還能像真正的電鍋一樣卡住鍋蓋。開關處不但設計能上下撥動，感應時還會亮紅燈，重現正在煮飯時的情境！掀開鍋蓋映入眼簾的不是擬真飯粒，而是這次最大驚喜：滿滿一鍋茶葉蛋！濃郁滷汁中，佈滿著蛋殼有裂痕，看起來好入味的咖啡色茶葉蛋，最特別的是竟然有滷包在內，還原程度近乎滿分，彷彿聞到陣陣茶葉蛋香氣迎面撲來。

因應廣大粉絲的要求，針對大同電鍋-茶葉蛋版icash2.0愛金卡公司規劃有APP、網站、實體店面等通路發售，首波預購將於2022／9／27 11：00am於OPEN POINT APP開賣，7-ELEVEN門市於2022／10／4起開賣，兩者售價皆為399元; 7-ELEVEN線上購物中心和博客來則於2022／10／4 10：00am開始販售，售價內含運費一個435元。