兩大電信合併案引爆頻譜超標爭議，台灣大哥大今日再度高分貝回嗆，表示即使是用最寬鬆的算法，遠傳、中華都有超標是不爭的事實，超標數額及如何處理，應由主管機關認定，且上下行各5MHz整數倍數之轉讓頻寬限制，係於「行動寬頻業務管理規則」明訂，此法已經過時，且「無線電頻率使用管理辦法」並無此規定，在技術可行且五家業者皆已轉軌情形下，自然不能援引舊子法之規定。

台灣大表示，「無線電頻率使用管理辦法」第12條第4項已預留主管機關之裁量權，且中華電信已依該規定被通傳會核准在中華、亞太頻譜交易案中，超標持有頻譜，已有前例在先，如今無視該項規定存在，是否認定第12條第4項為僅限中華使用之帝王條款？以龍頭之姿意圖創造不公平競爭環境，此舉正是反競爭行為的標準案例。

台灣大回嗆，在既有頻譜上持續建設，維護台灣之星280萬用戶最大權益，才是併購案概括承受的精神所在，競業打著市場公平競爭的大旗，實則心底盤算一石三鳥：拿了頻譜不建設：有業者輕易說繳回，是要藉此掩蓋過去未在該頻段積極建設之事實。業者取得頻譜當下即負有建設義務，任意繳回無疑是罔顧建設義務，再回過頭要求積極建設的業者繳回正在使用的頻譜，是不正當競爭手法的最佳寫照。

台灣大也批，主動繳回等於拋棄責任：藉由繳回閒置中不建設的頻段，甩開責任，每年還能少繳頻率使用費。看似豪氣干雲繳回，實則傷害數百萬用戶權益：閒置頻譜與幾百萬用戶使用頻譜之重要性不可一概而論，競業欲繳回閒置頻譜以降低成本，卻罔顧原台灣之星280萬用戶的使用權益，此舉無疑是以私害公。

台灣大說，自4G以來，台灣電信市場一直都是1大2中2小的格局，眾所周知，頻譜為電信產業經營之根基，也是最稀缺的資源，歷年頻譜競標過程中，最大業者挾其市占率之絕對優勢，每次都是標好標滿，持續累積業界最大頻譜資源，其中一個目的，就是防止挑戰者後來居上。

台灣大說，如今龍頭業者指控我們合併案為「限制競爭」，讓身為一直在後方努力追趕的業者甚感困惑、只能苦笑。台台併後無論3GHz以下、6GHz以下總頻寬及用戶數與龍頭相比，仍處於相對劣勢，如何承擔得起「限制競爭」之名。