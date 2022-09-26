民進黨新北市長參選人林佳龍質疑新北市長侯友宜警察大學博士學歷，近日兩陣營對警大有無聲明各執一詞，林佳龍今（26）日表示，警大校長已公開說沒聲明，所以不是各說各話的問題，侯陣營必須向社會說明與道歉。對此，侯友宜回應，選辦已經說得非常清楚，可受公評，歡迎大家來檢視。

林佳龍說，侯市長自己做過警大校長，警大現任校長已有公開說明，沒有聲明，我們以警大的說法為主，至於侯陣營為什麼偽造聲明，必須對社會說明及道歉，這也可能涉及刑責，所以這不是各說各話的問題，一定是有一方說謊，很清楚是以警大的說法為主，侯陣營必須對為什麼涉及偽造聲明說明與道歉。

民進黨新北市長參選人林佳龍質疑新北市長侯友宜警察大學博士學歷，並指該案涉及刑責。對此，侯友宜回應，選辦已經說得非常清楚，可受公評，歡迎大家來檢視。（蔡雯如攝）

針對質疑，侯友宜回應，選辦已經說得非常清楚，可受公評，歡迎大家來檢視。而對於某媒體今日公布民調，侯友宜領先林佳龍三成，外界好奇關鍵是否來自旅北同鄉的高支持度？侯友宜表示，民調高低都平常心看待，最主要是跟市民站在一起，好好做事，為新北市努力做事，贏得市民支持才是最重要，自己會繼續加油。