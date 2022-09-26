日本男吹神拓也哥以「高速真空吸引」口技爆紅，在台灣也擁有高知名度，過去幾年以來受糖尿病所苦，去年才在社群平台上自曝，因病情惡化已經將小腿截肢，此之前也得新冠肺炎，沒想到他的家人今天無預警在部落格公布死訊證實他在9月16日已離世，噩耗傳出後，讓所有人難以置信。

被網友們讚爆的男吹神拓也哥（コレステロールタクヤ）在一間同志酒吧擔任老闆，曾被邀請上成人深夜節目《矛盾大對決》，讓號稱「絕對不射」的AV男優澤井亮當場繳械而火紅全網，惟近年來拓也哥可說是病況不斷，先是因糖尿病導致右腳小指截肢，後因呼吸困難送醫被診斷為心衰竭，近日日本新冠肺炎疫情爆發，拓也哥也疑似確診新冠肺炎而住院治療。

據今日公佈的家屬內文中指出，拓也之前因病療養，仍於2022年9月16日離開人世。事出突然，無法將此事即時通知大家。葬禮日前已舉辦完畢。謝謝各位的支持。另外，關於他經營的酒吧將交由副店長的NAOMI接手，而名古屋店將會結束營業。

家人表示拓也哥已於9月16日逝世。（圖/部落格）

生性樂觀的拓也哥，雖深陷病魔的折磨之中，卻依然熱愛生活，時常在部落格分享自己的經歷。近期的貼文之中，他好朋友「法鬥犬」的身影更是不斷出現，與拓也哥一同玩耍。誰料，那隻毛色粉白的法鬥犬，將再也無法看見陪牠一同出遊的朋友了。