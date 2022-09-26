屏東琉球籍漁船「金隆成18號」15日在關島北方海域作業時，船長陳瑞益因病猝逝、船員無人會開船，導致整艘船在海上漂流，孤立無援。海巡署獲報後，18日派遣艦隊分署的「巡護八號」搭載替補船長洪淵揮前往救援。今日上午漁船順利到達屏東鹽埔漁港，船員們都能順利回家了。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

屏東琉球籍漁船「金隆成18號」15日在關島北方海域作業時，船長陳瑞益因病猝逝、船員無人會開船，導致整艘船在海上漂流，孤立無援。海巡署獲報後，18日派遣艦隊分署的「巡護八號」搭載替補船長洪淵揮前往救援。今日上午漁船順利到達屏東鹽埔漁港，船員們都能順利回家了。（翻攝照片／崔正綱高雄傳真）

屏東琉球籍漁船「金隆成18號」15日在關島北方海域作業時，船長陳瑞益因病猝逝、船員無人會開船，導致整艘船在海上漂流，孤立無援。海巡署獲報後，18日派遣艦隊分署的「巡護八號」搭載替補船長洪淵揮前往救援。今日上午漁船順利到達屏東鹽埔漁港，船員們都能順利回家了，而陳男遺體將報請屏東地檢署進行相驗以釐清死亡原因。

金隆成18號船長陳男有肝硬化病史，15日船在關島北方海域作業時，陳男傍晚傳出猝死，船上7名印尼籍漁工透過家屬向琉球漁會求援，因漁工皆不懂船隻操作，只能獨自在海域上待援，漁會得知家屬獲報後也立即通報海巡署求助外，家屬也央求陳男多年好友洪男擔任代理船長，將金隆成18號開船返台。

海巡署艦隊分署15日23時57分接獲南部分署勤指中心轉東港漁業電台漁船災害通報，派巡護八號船艦從高雄港出發，18日由熟悉該處航線的巡護八號船長王肇順帶領33名海巡人員與1名營業檢查人員，載運洪男前往救援，並於21日順利完成人員接駁。

另外，我國漁船「連合發」在金隆成18號求援後也到現場幫忙拖帶作業，21日5時許，巡護八號於鵝鑾鼻東方約726浬與我國漁船連合發拖帶的金隆成18號船會合，金隆成18號船由連合發漁船伴航往台灣方向航行，於26日約莫7時返回鹽埔漁港。

金隆成18號到達漁港後，7名印籍尼漁工皆無大礙，並感謝海巡署以及「連合發」的救援。艦隊分署派遣高雄海巡隊刑事人員登船調查現場，遺體由家屬移靈至家中，後續將報請屏東地檢署進行相驗以釐清死亡原因。

救援功臣之一的巡護八號則接續進行公海巡護任務，預計11月16日返台，全程共計60天。