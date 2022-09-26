國民黨苗栗縣長選情分裂，苗栗議長鍾東錦以無黨身分登記參選，衝擊黨內提名參選人謝福弘的選情，政壇也傳出有「棄謝保鍾」的棄保效應，不過謝福弘26日透過臉書駁斥，他稱這是對手透過媒體置入或放假消息，10月將是他衝刺月，包括前總統馬英九等人都會來幫他助選。

謝福弘說，對手從他獲得國民黨提名以來，不斷透過媒體置入操作棄保，或是放假消息要蠱惑民心，現在連綠營都要操作棄保，但他沒有倒下，每天都舉辦數場問政說明會，就連禮拜6、日都還在拜票跟辦理問政說明會。

謝福弘表示，鄉親總在問政說明會後，趁機會緊緊的握住他的手，要他繼續加油，他也持續將施政的理念與規畫向鄉親報告，他認為政治是種理想，不是為了實現某種目的的生意，他更沒有見不得人的黑歷史，相信年底票開出來才是真的。

謝福弘也提到，一旦氣勢爬升將難以撼動，在10月衝刺期起跑後，會有許多國民黨的戰將明星到苗栗來陪伴他衝刺，相信以藍軍的強勢串聯，絕對能為國民黨在九合一大選當中守護苗栗的勝選。

根據謝福弘競選團隊消息指出，10月開始包括前總統馬英九、新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕等人都會來苗栗幫謝福弘站台，並安排跨縣市的資源串聯，讓謝福弘團結藍軍力量打贏選戰。