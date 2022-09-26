國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）、書記長李德維（右）26日召開「陳吉仲 有空抺黑 没空自清？報告有抄没抄？說清楚講明白！」記者會。（劉宗龍攝）

農委會認定國民黨桃園市長參選人張善政過去主持的研究案重複度高，農委會主委陳吉仲如今也被藍營踢爆抄襲。國民黨立院黨團今開記者會批評陳吉仲標點符號也抄，抄襲等級堪稱教授級，已經不適任農委會主委，要求農委會調查陳吉仲。

國民黨團書記長李德維表示，陳吉仲之所以說重複度僅3％，是因為他抄襲的內容規避了論文查詢系統，陳吉仲在農委會101年科技計畫研究報告「我國環境友善農業經營直接給付之研究」中，抄襲了「農政與農情」農委會相關刊物，以及林試所研究員上課教材，和公務員出國報告，抄襲非學術文章，這些資料都不會出現在論文比對系統，製造出斷點，實在不得不佩服是「教授級」的抄襲。

李德維進一步指出，101年度陳吉仲研究報告的第32頁，抄襲了100年農委會林業試驗研究所研究員趙榮台的「里山倡議」，不僅部分段落幾乎照抄，甚至整篇文章的論述架構，與趙榮台研究員的文章雷同；這些都在論文比對系統裡找不到的。

李德維也指出，在勞委會94年蔡旺庭專員的出國報告，其中對撰寫了紐西蘭相關農業管轄和策略，也出現在陳吉仲101年研究報告中。這些都顯示，陳吉仲非常熟悉如何規避論文查詢系統。

李德維也呼籲農委會出面調查自清，農委會副主委陳駿季曾說，有具體事證才會列入調查，那麼，國民黨團今天提出的資訊，算不算是「具體事證」？國民黨團請農委會審慎處理。

國民黨團總召曾銘宗高度懷疑陳吉仲涉嫌抄襲，這是誠信問題，外界也會質疑，做為政務官誠信出現問題，陳吉仲還適合擔任農委會主委嗎？