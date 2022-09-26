不只女性有更年期，男性也有更年期，醫師表示，男性更年期真實存在，是因男性荷爾蒙（即睪固酮）分泌減少所致，根據統計，國內40歲以上男性罹患睪固酮低下者有3成，低下除會導致大肚腩外，還會增加整體死亡率，呼籲男性若發現出現情緒低落、易感疲倦、性慾降低等現象時，應就醫檢查是否已進入更年期，醫師可評量是否需要接受睪固酮補充療法。

馬偕醫院泌尿科醫師陳鈺昕在其《男性更年期》影音頻道中表示，女性因為有停經這一明顯症狀易為人察覺並關注，而男性更年期是漸進式發展，所以不易察覺，也易誤認是年紀增長所致，事實上，睪固酮對男性在身心健康非常重要，例如有助肌肉強壯、促進紅血球製造、維持骨密度、促進心血管及新陳代謝功能與調節男性生殖功能。

他表示，一旦睪固酮分泌減少、甚至達到低下時就會引發身心問題，例如情緒低落、易感疲倦、大肚腩、內臟脂肪堆積、肌肉量減少，進而還會導致代謝功能降低，進而增加心血管疾病發生率、進而增加整體死亡率，是非常值得青壯年及年長族群重視的議題。

他表示，男性體內的睪固酮分泌約在20~30歲間達到顛峰，30歲後起就以每年1~2%的微幅比例下降，一旦睪固酮濃度過低，可能會導致睪固酮低下症，亦即俗稱的「男性更年期」，根據台灣男性醫學會統計，國內40歲以上男性罹患睪固酮低下者有3成。

由於睪固酮低下會增加死亡風險，陳鈺昕提醒，男性若有全身疲倦、體力衰退、睡眠障礙、心悸、盜汗、熱潮紅、注意力不集中、心理症狀、性功能障礙等就須注意。他補充，心理症狀包括情緒低落、脾氣暴躁、情緒控管不佳；性功能障礙則包含性慾降低、勃起障礙等，此時男性就該提高警覺是否進入更年期。」