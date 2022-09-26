英國新任首相特拉斯日前接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪表示，英國將與盟國合作，以確保台灣具備自我防衛能力。外交部今天表示，特拉斯上任不久即再度重申其一貫堅定的挺台立場，充分顯示其協助台灣自我防衛立場堅定不移。

外交部發言人歐江安表示，對於特拉斯延續其先前擔任外相時支持台海和平穩定的政策，在上任不久即再度重申其一貫堅定的挺台立場，公開呼籲強化國際合作以維繫台灣安全，外交部表達高度歡迎與誠摯感謝。

她說，特拉斯已多次公開宣示維持台海和平穩定的重要性。去年9月她擔任外相即開始推動建立全球「自由網絡」，特拉斯呼籲聯合理念相近國家共同捍衛民主自由，維護以規則為基礎的國際秩序。

今年4月特拉斯發表極具全球戰略意涵的外交政策演說「地緣政治重現」，明確呼籲北約盟友必須確保台灣等民主政體有自我防衛能力，同時點名中國必須遵守國際規則。

今年8月特拉斯在競選保守黨黨魁期間，針對中國以美國眾議院議長裴洛西訪台為藉口進行軍演，特拉斯也呼籲全球民主陣營國家應確保台灣擁有自我防衛能力。

此次特拉斯以首相身分接受美國CNN專訪，特別強調世人必須從烏克蘭遭俄羅斯入侵學到教訓，確保台灣在中國入侵時有能力自衛；此外，特拉斯也指出，美英具有特殊關係，尤其在因應俄國威脅及中國日益強勢的作為時唇齒相依。

歐江安表示，上述說法均充分顯示特拉斯積極聯合理念相近國家團結對抗中俄極權國家合流，捍衛共享自由民主價值，以及在協助台灣自我防衛立場堅定不移。

她強調，台灣與英國共享民主、自由、人權、法治等核心價值，在國際地緣政治劇烈變化的關鍵時刻，台灣作為印太地區負責任的成員，將持續與英國等全球理念相近國家深化合作，團結強化民主韌性，共同對抗威權主義的擴張與脅迫，並與世界各國共同維護以規則為基礎的國際秩序，以及自由、開放、繁榮的印太地區。