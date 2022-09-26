義大利向右轉，即將誕生史上首位女總理梅洛尼（Giorgia Meloni），同時也是獨裁統治者墨索里尼（Benito Mussolini）以來立場最極右的總理。外型亮眼的梅洛尼毫無背景，幼時即被父親拋棄，由母親一人撫養長大，她能在男性為主、背景為重的義大利政壇中崛起，引人注目。

義大利極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）的45歲黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni），可能成為義國首位女總理。

英國廣播公司（BBC）報導，義大利25日舉行大選，國營電視台「RAI」的出口民調顯示，極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）、「聯盟黨」（League）及「義大利前進黨」（Forza Italia）組成的右翼聯盟可望拿下41-45%選票，奪下國會主導權，其中「義大利兄弟黨」更可能囊括22-26%選票，躍居全國最大政黨，現年45歲的黨魁梅洛尼有可能成為義大利史上首位女總理。

值得注意的是，2018年大選中，義大利兄弟黨才拿下4.5%選票，梅洛尼究竟是誰，能帶領政黨在4年內迅速崛起。

義大利極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）在勝選後致詞。

■梅洛尼幼年被老爸拋棄 單親媽撫養成人 長大轉投右翼政黨

據路透社、美國有線電視新聞網（CNN）、法國24（France 24）等外媒報導，梅洛尼2歲時就被父親拋棄，母親一人在羅馬以工人階級為主的加爾巴特拉（Garbatella）地區將她撫養長大。

儘管在左派的環境中成長，梅洛尼長大後卻投入右翼陣營。她在青少年時期就加入戰後由墨索里尼支持者組成的「義大利社會運動黨」（Italian Social Movement）青年部，她相當努力且果斷，很快就獲得了黨內高層、後續擔任義大利眾院副議長的朗裴利（Fabio Rampelli）的注意，朗裴利一直在訓練新一代保守派政治人物，他的目標是成立和1930年代法西斯政權毫無關聯的右翼政府，他形容梅洛尼有金髮藍眼、身材嬌小，個性隨和又機智，本身沒有意識形態，但又很實在，這些特質都是他們所需要的，能將右翼帶到下一個層級。

義大利極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni），預計成為二戰後義大利最極右的總理。

■梅洛尼年紀輕輕嶄露頭角 成義大利最年輕部長

梅洛尼在21歲贏得首場地方選舉，2008年前總理貝魯斯柯尼（Silvio Berlusconi）政府時期，梅洛尼又以31歲之姿獲任命為青年部長，成為義大利史上最年輕的部長。

年輕時的梅洛尼曾公開表示欣賞獨裁統治者墨索里尼，她在19歲時曾表示墨索里尼是「好的政治人物」，「他所做的一切都是為了義大利。」不過後續她又改口，稱墨索里尼也有做錯過。

義大利極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）立場保守。（資料照／TPG、達志影像）

■成立「義大利兄弟黨」 立場保守 反墮胎、反LGBTQ

貝魯斯柯尼政府垮台後，梅洛尼在2012年成立了自己的政黨「義大利兄弟黨」，2018年的大選中，義大利兄弟黨只拿到4.5%得票率，不過自此她的人氣飆升，最主要的原因是她在社群媒體上相當活躍。

義大利極右派「義大利兄弟黨」（Brothers of Italy）45歲黨魁梅洛尼（Giorgia Meloni）。

她的立場相當保守，公開反對LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）族群，威脅可能重新檢視在2016年通過的同性伴侶法。身為一名未婚媽媽，梅洛尼也稱墮胎是一場「悲劇」，義大利兄弟黨執政的區域甚至已不讓診所提供墮胎藥，只允許懷孕7周以下的孕婦墮胎。

作為義大利政壇內少見的女性政治人物，梅洛尼也未證明自己是女權主義者，她曾反對提升議會中女性的比例，稱女性必須像她一樣透過功績攀上高峰。

美國共和黨策士巴農曾讚賞梅洛尼（Giorgia Meloni）像佘契爾夫人。（資料照／路透社）

■曾大讚普丁 美共和黨策士巴農讚她像佘契爾

另外事實上直到2021年，梅洛尼都還稱俄羅斯總統普丁是她的典範，她在去年出版的新書中稱普丁「捍衛歐洲價值及基督徒身份」，不過隨著俄羅斯入侵烏克蘭，梅洛尼後續與莫斯科保持距離，譴責俄羅斯的入侵行為，並且支持西方制裁。

梅洛尼也是美國共和黨策士巴農（Steve Bannon）最喜歡的門生之一，巴農近期還公開大讚梅洛尼就像「鐵娘子」、已故英國首相佘契爾夫人（Margaret Thatcher），會奮戰並獲勝。

梅洛尼曾多次在美國保守派「保守政治行動會議」（CPAC）大會上發表演說，今年她說：「我們（保守派）為我們及所代表的身份感到驕傲，我們處在一個支持的一切支持都受到攻擊的年代：我們的個人自由受到攻擊，我們國家的主權受到攻擊，我們家庭的繁榮及幸福受到攻擊，我們孩子的教育受到攻擊。面對這些，人們了解到在這個世代，反抗的唯一方法就是保護我們自己，成為保守派人士。」