嘉義縣文化觀光局請來YouTuber默森夫妻搶先體驗好玩卡，分享旅遊經驗。（呂妍庭攝）

嘉義縣爭取交通部觀光局台灣好玩卡計畫，推出虛擬「嘉義好玩卡」，首波推出12項旅遊產品和新港商圈合作優惠，民眾只要上「中台灣好玩卡」網站購買票券，就能憑QR Code到指定店家消費，省時又省錢。

「嘉義好玩卡」今由嘉義縣長翁章梁、在地業者與協會理事長等人共同宣布上線，並請來YouTuber默森夫妻搶先體驗好玩卡，分享旅遊經驗。翁章梁說，因應後疫情時期觀光發展所產生的變化，提前部署邊境解封後旅遊商機，將嘉縣觀光腳步再往前推進。

翁章梁說，現代人已習慣各種行動支付，好玩卡勢必是旅遊業必備發展，今年首度發行的嘉義好玩卡串聯在地特色景點，以QR Code電子票證取代實體票券，遊客旅遊更加方便，通過不同旅遊需求包裝獨嘉商品，結合觀光軸線的產業特色，提升在地深度旅遊，也為即將可能開放的國際旅遊預備。

嘉義好玩卡首波推出12項旅遊產品，包括山區阿里山森林遊樂區、太平雲梯、達娜伊谷、優遊吧斯、曾文水庫遊湖；平原區故宮南院、蒜頭糖廠、板陶窯；濱海區向禾休閒漁場等，電子化商品含觀光門票、交通運具、體驗活動、在地美食、特色伴手禮，提供旅客自主規畫遊程。

文化觀光局企劃科長沈雅茹說，事前已辦過2次產業說明會，除12項旅遊產品，還有新港商圈特定店家的聯合美食券要優惠推出，目前多數業者還在觀望成效，未來會有更多類型的產品上線。

文觀局長許有仁介紹，搭配10月10日「2022國慶焰火在嘉義」，好玩卡也預計與蒜頭糖廠五分車合作推出，「最快與最慢的連結─五分車接高鐵國慶」限量商品3000套，前300套還有限量買1送1好康優惠，正式上線日期將視蒜糖通車日期而定，更多資訊可上中台灣好玩卡( https://centraltw.funcard.com.tw/ )查詢。