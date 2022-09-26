立委楊瓊瓔26日邀集相關單位，一起會勘后里區牛稠坑溝引水路，第二期改善工程。(楊瓊瓔服務處提供)

后里區大甲溪高灘地屬非灌區農田，長年倚靠牛稠坑溝尾水灌溉，農民多次反映土溝滲漏致水量不足。為提高輸水效率，立委楊瓊瓔2年前爭取1680萬元進行第一期引水路改善工程，於去年11月中完工；接續再爭取二期工程，農田水利署已核定2900萬元經費，預計年底前發包，明年9月底前完工。

水利局指出，大甲溪高灘地農田非屬農田水利署所轄灌區，既有灌溉水源來自牛稠坑溝尾水。二年前爭取農水署及市府水利局進行第一期引水道改善，讓區域內良田有穩定水源，得以種植農產品。因牛稠坑溝引水路第2期範圍現況多為土溝，存在嚴重滲漏問題，部分渠底老舊破損導致灌溉水量不足。

立委楊瓊瓔26日邀集相關單位，一起會勘后里區牛稠坑溝引水路第二期改善工程，包括市府水利局、農水署台中管理處、后里區長賴同一等。

楊瓊瓔表示，后里牛稠坑溝引水路改善工程，起因是農民向水利署租用大甲溪高灘地耕作，近年水量少、缺水灌溉，影響務農困難而陳情。經她調查，發覺過去位於非灌區外的農業灌排設施往往被忽略，農水署不應忽視，需有效的支持非灌區排水設備。

楊瓊瓔強調，水是農耕最重要的環節，無論是灌區內或灌區外的農民，通通都要照顧到位。二期工程預計年底前完成發包，明年9月底前完工，徹底解決農民長期以來為水所苦的問題。另爭取水保局200萬元經費改善牛稠坑溝引水路旁舊社農路。