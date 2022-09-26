來自台中的41歲徐姓男子昨騎乘紅牌重機車載著29歲石姓女子，行經台9線178公里花蓮新城路段，疑未注意車前狀況，剎車不及撞上前方停等紅燈的小貨車，當場失去呼吸心跳，送醫不治。（民眾提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮新城鄉昨發生追撞死亡車禍，來自台中的41歲徐姓男子騎乘紅牌重機車載著29歲石姓女子，行經台9線178公里處，疑未注意車前狀況，剎車不及撞上前方停等紅燈的小貨車，由於撞擊力道大，徐當場失去呼吸心跳，送醫不治，石女則是臉部骨折，送醫至今尚無法開口製作筆錄，詳細肇因尚待警方釐清。

徐男昨下午2時許騎乘紅牌重機載著石女，從花蓮市區出發，台9線南往北行駛於外側車道，準備北上蘇花路廊，不過在178公里處時因剎車不及，追撞前方停等紅燈51歲的吳姓男子所駕駛的自小貨車，徐男當場從車上噴飛重擊地面後便失去呼吸心跳。

警消獲報趕抵現場先將徐男送往慈濟醫院急救，但因傷重當天下午3時半許宣告不治，被載的石女則是臉部骨折，雖無生命危險，但需住院治療。

經查，徐男為台中人，後座石女雲林人，2人相載到花蓮遊玩，雖然小貨車吳姓駕駛酒測值0、徐男尚待法醫相驗，且石女目前無法開口說話，需等到她可開口說話才能製作筆錄，釐清肇因，但警方初判徐男疑未注意車前狀況，才會不慎撞上前方停等紅綠燈的小貨車。