會這樣寵你，是因為太愛你就會這麼做，《星座好朋友》運勢專欄指出，這12個星座會因為你而改變她所有原則，並不時的關心你，甚至會讓你參與她的生活，或者把你放入重要的人生規劃當中，讓你一直在粉紅泡泡當中。

牡羊座：理解和真誠

牡羊座的寵愛法則就是，給牡羊座你的理解和真誠，牡羊座在你面前不用遮遮掩掩，想做什麼就做什麼，會因為你在身邊而感到自在，因為你比誰都還理解牡羊座。

金牛座：關注和溫暖

金牛座的寵愛法則就是，給金牛座你的關注和溫暖，金牛座想要愛也不太會主動求愛，你必須自發性給予金牛座照顧，多一點關注也多一點溫暖，或者跟她一起出去玩，知道你有在意他。

雙子座：有存在感

雙子座的寵愛法則就是，無時無刻給雙子座存在感，心裡想什麼就和雙子座說，做決定之前先徵求雙子座的意見，讓雙子座參與你的所有生活，每天晚上睡覺前跟他聊一些今天發生的事，對於雙子來說就是最好的陪伴。

巨蟹座：回饋與感謝

巨蟹座的寵愛法則就是，給巨蟹座你的回饋與感謝，巨蟹座的付出你都收到了，並且用你的付出回應了巨蟹座，讓巨蟹座覺得自己的愛被重視，自然的也就會越來越愛你，甚至會離不開你。

獅子座：忍讓和包容

獅子座的寵愛法則就是，給獅子座適當的忍讓和包容，偶爾滿足一下獅子座的強勢，不要和獅子座計較這麼多，也不要委曲求全失去了個性，給他多表現的機會，你們相處的過程中獅子會很愛你。

處女座：陪伴和付出

處女座的寵愛法則就是，給處女座你的陪伴和付出，獨立的處女座不喜歡麻煩別人，很多事情都會自己想辦法解決，你能做的就是靜靜的陪在處女座身邊，讓他知道需到的時候你都在，這樣處女座會越來越愛你。

天秤座：細膩的體貼

天秤座的寵愛法則就是，給天秤座細膩的體貼，天秤座很容易被小事感動，像是你有意無意的記住自己的喜歡，像是你做決定之前都會先問天秤座，他就會開心一整天，心裡都會感覺甜甜的。

天蠍座：坦誠認真

天蠍座的寵愛法則就是，給天蠍座你的坦誠認真，缺乏安全感的天蠍座比較多疑，所以在相處上絕對不能欺騙或隱瞞，讓天蠍座住進你心裡就對了，天蠍座會對你越來越放心，你們關係也會越容易維持。

射手座：親親抱抱舉高高

射手座的寵愛法則就是，給射手座親親抱抱舉高高，你別看射手座平時瀟灑的模樣，其實射手座超渴望親密的互動，射手座就喜歡這種典型的寵愛，甚至陪他一起瘋、一起鬧，他會更愛你。

摩羯座：支持和關心

摩羯座的寵愛法則就是，給摩羯座你的支持和關心，即使全世界都反對魔羯座，你也一直站在摩羯座那邊，在摩羯座的忙碌中注入一點溫暖，雖然可能不會表現出來，但是他心裡會覺得很甜蜜。

水瓶座：尊重和信任

水瓶座的寵愛法則就是，給水瓶座你的尊重和信任，當水瓶座需要放風的時候，你可以給予水瓶座一定的空間，放心的讓水瓶座出去飛一會兒，只要不黏他太多，他自己就會黏上來，而且會像蜂蜜一樣越年越緊。

雙魚座：注意和在乎

雙魚座的寵愛法則就是，給雙魚座你的注意和在乎，無論是大事還是小事，只要是和雙魚座有關的事，你就會當作自己的事一樣在乎，這樣的他代表他在心中，你已經是不可或缺的一部份了。