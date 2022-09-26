資策會受誰監督議題續戰！民進黨立院總召柯建銘於臉書貼文表示，立法院黨團行文經濟部及資策會，要求提供資料及說明予以釋疑，對立法委員職權再平常不過，質疑高虹安身為立法委員，同時也是主審經濟部的經濟委員會委員，竟硬凹亂講，自曝其短，還想跳槽選市長。

柯建銘於臉書貼文表示，20日鏡周刊刊出有關高虹安論文新聞，民進黨立法院黨團先後2次行文經濟部及資策會，要求提供資料及說明，予以釋疑，對立法委員職權再平常不過，民眾黨及所有立委也常這樣做。

柯建銘也要高虹安注意幾點事項，他說，資策會是經濟部所屬財團法人，非高所言純私法人，也非如她所比喻的上市公司台積電。資策會於1979年由李國鼎所建議，當年由民間企業及政府捐助成立的，對台灣資訊產業發展有貢獻。

柯建銘說，他1993年進入立法院，在經濟委員會，當時執行長果芸，就為了科專預算常與他討論，立法院也常討論資策會的定位，資策會每年從政府各部門，如經濟部技術處、科技部等，取得補助及委辦經費，約佔資策會總預算的3／4。

如111年，34.9億／45.78億，佔比約76.2％，而112年，30億／40億，佔比約75％。開議後，就要在高所屬的經濟委員會審查，尤其高當年研究計畫，經費100％來自經濟部，並質問高虹安懂嗎？還反過頭來要罵他無知？

另，柯也請高注意2018年6月通過的「財團法人法」，過去無財團法人法，但台灣為了國際洗錢防制組織規範，及亞太洗錢防制組織第3輪評鑑，修了洗錢防制法、資恐防治法、國際司法互助法、公司法，並制定財團法人法，他是全程參與修法及協商的人，讓立法院三讀通過。

資策會當年由政府及民間企業共同捐助，雖政府捐助比率38.6％，不超過50％，迴避立法院直接監督，雖預算書不必送立法院，但董監事由經濟部指派，政府有實質控制力。

且研究計畫、財務計畫，都要送經濟部、行政院審查通過，委辦、補助經費都送立法院審議，屬洗錢防制法、財團法人法高規格控管單位，不許有刑法上詐欺、背信、偽造文書、違反商業會計法、逃稅、貪汙、洗錢、組織犯罪…，他要請高虹安詳查，不要不專業又要罵人。