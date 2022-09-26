彰化2022馬拉松嘉年華特別找來東森氣象主播王淑麗擔任代言人，她說，彰化馬拉松嘉年華有很多特色，結合農特產品，也結合公益，過去他人生中第一場馬拉松就是在彰化田中馬出發。（吳建輝攝）

彰化縣政府26日舉辦「2022彰化縣政府馬拉松嘉年華」啟動記者會，會中王惠美預告彰化將從10月開始一路跑到12月，串連縣內6場具有在地特色的馬拉松賽事，王惠美說，6大賽事串連竹塘、社頭、員林、二水、田中、二林等，以嘉年華的方式串起，要讓全國鄉親感受到彰化人的人情味。

彰化馬拉松嘉年華首場為10月9日的「2022就愛竹塘米半程環鄉馬拉松」，接著10月15日「2022彰化社頭織足健走」、10月30日「2022員林市獅子盃親子路跑」、11月6日「2022戀戀二水 跑水馬拉松」、11月13日「台灣米倉 田中馬拉松」，最後是12月4日的「二林伯立歐蕎麥公益路跑」。

王惠美表示，彰化馬拉松在秋高氣爽的10月開跑，串連彰化多個鄉鎮的馬拉松路跑，彰化的馬拉松與其他地方馬拉松對大不同在於，沿路上都有熱情的彰化鄉親替選手們加油吶喊，因此深受全國鄉親的喜愛，想要感受到滿滿的人情味，來彰化馬拉松嘉年華就對了。

王惠美也說，賽事前後6場馬拉松都有一系列精彩活動，像是竹塘有「創會百周年慶祝系列活動」、社頭「MIT臺灣製產品展售活動」、員林「彰城三百稅 闔家歡心play」兒童劇展、「二水跑水節」、「田中馬選手之夜」以及「二林蕎麥文化季」等。

而彰化2022馬拉松嘉年華特別找來東森氣象主播王淑麗擔任代言人，她說，彰化馬拉松嘉年華有很多特色，結合農特產品，也結合公益，過去他人生中第一場馬拉松就是在彰化田中馬出發，歡迎大家到彰化跑馬拉松，就能感受到彰化所帶來的感動與悸動。