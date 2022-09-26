颱風諾盧昨晚侵襲菲律賓呂宋島，帶來強風暴雨。5名救援人員今天凌晨在馬尼拉都會區北方布拉坎省營救村民時遭洪水沖走，已尋獲遺體。

中度颱風諾盧是今年襲擊菲律賓的最強颱風。受侵襲的呂宋島人口稠密，約占菲律賓全國人口57%，馬尼拉都會區也位於呂宋島。

布拉坎省（Bulacan）省長費南度（Daniel Fernando）告訴GMA新聞網，布拉坎省減災管理辦公室5名人員在聖米格鎮（San Miguel）救援村民時遭洪水沖走。5名人員的遺體稍後被尋獲。

菲律賓每日詢問報（Philippine Daily Inquirer）報導，聖米格鎮鎮長狄安森（Roderick Tiongson）說，布拉坎省減災管理辦公室於凌晨4時部署營救當地村民，當洪水高度超過6英尺（約183公分）時，5名救援人員失聯。

費南度說，罹難救援人員搭乘的卡車在前往救援途中拋錨，於是他們改划船前往營救村民，但一堵牆因突發洪水倒塌，擊中他們。

他表示，布拉坎省某些地區遭洪水淹沒，約2000名災民仍待在避難所。

菲律賓總統小馬可仕（Ferdinand Marcos Jr.）今天上午赴災區空中勘災。視察區域包括布拉坎省、新埃西哈省（Nueva Ecija）和丹轆省（Tarlac）。

小馬可仕勘災前，聽取國防部候任部長、菲律賓災難風險縮減暨管理委員會（NDRRMC）主席佛斯蒂諾（Jose Faustino Jr.）主持的災情簡報。

小馬可仕說：「我想看看水位有多高。我不會降落在任何地方。」他表示，社會福利及發展部（DSWD）已準備好提供災民食物和飲水，後續再提供他們經濟和物質援助。

菲國能源部長羅提拉（Raphael Lotilla）在簡報中說，截至上午7時，呂宋島中部新埃西哈省和奧羅拉省（Aurora）全境停電。丹轆省、三描禮士省（Zambales）、班巴加省（Pampanga）和奎松省（Quezon）部分地區停電。

颱風諾盧已離開呂宋島進入南海，持續偏西移動。呂宋島今天停班停課。

馬尼拉國際機場今天有數十架次航班取消。馬尼拉輕軌1、2號線和捷運3號線（MRT-3）昨天受颱風影響縮短營運時間，今天已恢復營運。菲律賓國家鐵路多數路線尚未恢復營運。（編輯：馮昭）1110926