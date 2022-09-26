張若凡為拍攝新歌〈非必要的美好小事〉MV穿梭台北各個角落。（索尼音樂提供）

張若凡為拍攝新歌〈非必要的美好小事〉MV穿梭台北各個角落。（索尼音樂提供）

張若凡新單曲〈非必要的美好小事〉正式版MV以「Google Maps」為主題，為了詮釋穿梭在台北各個角落尋找幸福的氛圍，導演安排她直接在大馬路旁跳起舞，讓張若凡印象深刻，因當天路過的人都投以好奇眼光、在一旁竊竊私語，她坦言難免受到影響，一度感到十分不好意思，在導演和工作人員鼓勵下她才逐步放下心防，完成拍攝，事後笑說：「導演就像我老爸一樣，叫我當成自己在開演唱會，像巨星一樣衝出來。」

她為MV從早拍到晚，也跳遍台北街頭，其實一直以來都演唱催淚情歌的張若凡，私底下愛笑也很愛跳舞，她平時就有在關注Tiktok上的達人「愛跳舞的Diva」，這次得知有跳舞機會，她問同事可否邀請這位達人編舞，透過公司聯繫上對方後，「愛跳舞的Diva」一口答應幫忙編舞，讓張若凡十分開心，僅花一個小時就學好舞，但因為這次要以較溫柔的方式配合歌曲呈現，必須將「太man」的肢體動作柔軟化，讓平常擅長帥氣風格舞蹈的她遭遇挑戰，「這真的是在這次跳舞經驗中最大的收穫」。

張若凡的新作品無論在歌曲、造型、MV上都表現出「療癒小叛逆」，以往都是深髮色的她，首次以金髮亮相，漂了2次以後才有現在的髮色，一般人經常會感到頭皮不適，不過她表示自己頭皮非常強壯，完全不會痛。問到什麼是現在生活中的「非必要美好小事」，張若凡直言：「陪我家的狗狗玩，我每天都會花時間陪牠玩玩具、跟牠聊天，感覺就很療癒了。」