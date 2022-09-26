入境檢疫「0＋7」新制最快10月13日上路，國內防疫旅館2.4萬間房面臨退場，業者不滿當初全力挺政府，現在卻被「用過即丟」，指揮中心今日將與交通部觀光局開會討論。交通部長王國材則表示，業者的問題主要是房務人力不足，這部分會請觀光局協助媒合。
王國材今（26）日參加台鐵汐止地區「K10＋860~K13＋483隔音牆噪音改善工程」開工祈福動土典禮，典禮後受訪做出上述表示。
王國材表示，很感謝防疫旅館業者這兩年多來配合政府防疫，9月22日宣布之後已經給他們緩衝時間，從現在起到10月13日還有一點時間。業者反映的主要是人力，這部分會請觀光局協助媒合人力。
王國材說，全世界都在解封，也沒辦法等業者準備好再來宣布解封，這部份交通部會用協助的方式，也期待旅館業者以後有好的業績。
業者抱怨準備時間太短且零配套，王國材說，防疫旅館的轉型包括清潔、動線等都很快，主要是房務人員的問題，因為疫情期間需求較少，所以現在人力不足。被問到部分旅館業者希望給更多補助，王國材說現在就是協助媒合人力為主。
另由於悠遊國旅10月1日起至12月15日即將啟動第2階段團體旅遊補助，王國材說也期待旅行業帶團可以對旅館業收益有一些協助。
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