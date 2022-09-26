靜宜蓋夏圖書館與台中歷史建築第四市場等單位合作，推出「漫慢台中─開啟動漫的多重宇宙」及「每個人都喜歡John─地方神醬」雙聯展。（靜宜大學提供）

靜宜大學透過雙聯展呈現動漫產業的軟實力與創意成果，也喚起全台各地具家鄉味的美食沾醬文化。 （靜宜大學提供）

靜宜校方特別舉行8家老牌名店沾醬PK投票，最後由台中神醬「東泉辣椒醬」勇奪最高人氣獎。（靜宜大學提供）

靜宜校方並展出各種食譜及醬料等相關主題圖書，也精選台劇改編漫畫、台灣畫冊畫集與極具台灣精神的CCC創作集等。（靜宜大學提供）

靜宜大學蓋夏圖書館秀出新創意，與台中歷史建築第四市場等單位合作，即日起至10月28日推出「漫慢台中─開啟動漫的多重宇宙」及「每個人都喜歡John─地方神醬」雙聯展；不僅呈現動漫產業的軟實力與創意成果，亦喚起全台各地具家鄉味的美食沾醬文化。

靜宜大學蓋夏圖書館長彭宇薰指出，很榮幸與兼具青創、文化、插漫畫元素的台中歷史建築「第四市場」合作！

「醬料」是台灣庶民美食不可或缺的元素！蓋夏圖書館創新學習整合組組長姜義臺說，「每個人都喜歡John─地方神醬」特展，將「醬」擬人化為John，代表網路語言「這樣」，也傳達台灣人就愛醬(這樣)吃。現場並展出全台各地的18款地方神醬，藉此喚起家鄉記憶與特色的好滋味。

靜宜大學校長林思伶表示，她今年剛從北部南下就職，大家都推薦到台中一定要品嚐「東泉辣椒醬」，因為不管餐點美味與否，加了東泉就好吃。就像吃食物加醬料，勉勵大家都能為周遭的人帶來新的價值、想像與改變。

「漫慢台中─開啟動漫的多重宇宙」特展，以動漫台中、漫遊台中、慢活台中為概念，也將英文「comic Taichung (漫畫台中)」衍生「coming Taichung(來台中玩)」。並由大明高中多媒體動畫科、大葉大學多媒體數位內容學士學位學程，師生展出創意與獲獎作品；透過細膩的人物與場景刻畫，啟發讀者閱讀想像，並感受台灣在地的記憶與生活，傳達台中文化新風貌！

值得推薦的是，校方除展出【就醬做好料】、【就醬學好食】等醬料與各種食譜等相關主題圖書；也從4500多冊的館藏漫畫書中精選出台劇改編漫畫、台灣畫冊畫集與極具台灣精神的CCC創作集，為這次展覽增添精彩的在地漫畫元素，歡迎大家踴躍參與共享閱讀樂趣！