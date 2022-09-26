勞動部今(26)日公布勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時統計，事業單位計2687家，實施人數1萬7660人。勞動部表示，增加人數主要在製造業，運輸倉儲業仍待邊境穩定解封才會看出明顯的降幅。

勞動部公布最新勞工行政主管機關通報因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時事業單位計2687家，實施人數1萬7660人，較16日公布實施家數計2641家、實施人數1萬6937人相比，此次家數增加46家，人數增加723人。

勞動部勞動條件及就業平等司長黃維琛表示，本期人數的增加主要出現在製造業，當中有一間印刷電路板的廠商受訂單影響，光這家就增加400多人；而另一家金屬機電廠則增加100多人，而有家食品工廠新增近50人。

黃維琛指出，從整體來看，汽車零組件業受國外缺料影響，因此訂單也受到波動，另外金屬機電業的整機、零件等也有相同情況，但大多是出現在個別廠商。

黃維琛表示，目前在運輸倉儲業、旅遊業、住宿餐飲業等，雖然政府已經宣布分階段解封，最快在10月13日會開放免簽證國家入境，但因為才剛宣布，大多數業者申請減班休息是以3個月為一期，因此目前上述業別的減班休息家數與人數都還沒有明顯反映。

他說，指揮中心說若疫情沒有太大變化，邊境管制會朝放寬的方向進行，但前提是「沒有太大的變化」，預計最快10月第2周可能反映數字的變化，勞動部仍在密切觀察。