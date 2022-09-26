瞄準國內一年約近600億元的寵物商機，統一(1216)集團結合旗下統一超(2912)積極搶攻寵物健康食品市場，而統一旗下寶多福、寶貝狗等兩大品牌，也從傳統寵物飼料，跨足寵物健康食品市場。

統一瞄準此寵物商機，結合旗下統一超商積極搶攻寵物食品市場，根據統計，去年台灣寵物市場規模約581億元，推估今年可望突破600億元，接近台灣烘焙業或國內包裝茶市場一年產值。目前全台毛小孩約210萬隻，對比國內家戶數約900萬戶，換算下來大約每4個家庭就有1個家庭有養寵物，寵物食品市場不論銷售量或銷售金額，都持續增加中。

統一深耕寵物食品市場逾30年，旗下有寶多福、寶貝狗兩個品牌，寶多福強調機能性，銷售通路以量販、超市為主；寶貝狗以大包裝為主，銷售通路則以寵物專賣店、寵物醫院、飼料行等為主。

統一指出，根據英國研究顯示，每4隻狗就有1隻可能因長時間獨處而有焦慮情緒，像是經常性吠叫、破壞行為、無精打采、過度舔毛或是隨地大小便等，而統一旗下寶多福品牌最新推出台灣首款紓壓犬糧，強調特選美國GRAS認定可安全食用之乳酸菌發酵GABA，以及天然來源的色胺酸，可協助合成血清素(快樂荷爾蒙)，降低不安與焦慮，從日常飲食改善狗狗情緒問題。

除此之外，統一從寵物飼料跨足搶攻寵物健康食品市場，同時聯手旗下通路統一超商積極搶攻商機，統一超商(7-ELEVEN)從去年6月開始至今，已有超過1300家實體門市設立「OPEN PET’S寵物生活專區」，聚焦寵物用品、零食、罐頭、乾糧等4大類商品，開發60至300款寵物商品，根據統計，統一超今年前8月的寵物相關產品銷售金額較去年同期成長超過4倍。