梁文音現身素人婚禮，擔任婚禮歌手。（環球音樂提供)

梁文音首唱婚禮新歌〈好好對待她〉。（環球音樂提供)

梁文音繼陽光單曲〈宜自己〉再推出婚禮情歌〈好好對待她〉，她昨日前往淡水，驚喜現身一對新人婚禮，化身婚禮歌手獻唱新歌祝福新人，更喊話新郎：「請你一定要好好對待她！」梁文音表示，自己唱過無數大大小小的婚禮，代表歌曲〈情人知己〉、〈一百萬種親吻〉都很適合婚禮。這次帶來新歌〈好好對待她〉，她說：「看到新人幸福快樂的表情，希望為他們的婚禮留下一筆更難忘回憶。」

梁文音表示，第一次唱新歌非常期待也覺得很幸運：「我在錄歌時都很激動，希望好好對待對方是基本準則。想祝福的話都在歌裡面，特別是相愛的人未來都會很好的，有愛不論發生什麼都可以支撐過去。」她也送上永恆寓意的玫瑰花束，象徵著長長久久，而繡球花朵代表希望，願透過這份祝福希望新人好好對待她，新人在台上也感動地眼眶泛淚。

此外，梁文音也透露，因為自己的婚禮，爸爸缺席並未牽著她的手走入禮堂，是她人生的遺憾之一，因此每每參加婚禮，最令她感動的環節就是當爸爸牽著女兒進場，將寶貝女兒的手，託付給另外一個男人的時候，梁文音說：「那畫面我光用想像的，都能感動地淚流滿面。」