美股持續重挫，道瓊工業指數上週五重挫486點、跌破3萬點關卡，拖累今(26)日台股表現，一度大跌近400點，最低約來到13743.19點，尾盤權值股台積電跌幅稍作收斂，台股終場下跌340.19點收在13778.19點，已低於國安基金7月12日宣布進場的1萬3951點，創逾21個月新低。

台積電美國（ADR）下跌1.76美元，跌幅2.33%，收在73.87美元，創波段新低，台股現貨部分，一度下跌12元，最低下探443元，終場下跌8.5元收在446.5元。其他電子股一片慘綠，聯電跌3.79%收在36.85元，鴻海重挫2.35%收104元。

航運股受運價走跌影響成為重災區，貨櫃三雄長榮、陽明、萬海跌幅均超過7%，台驊更殺至跌停收在63.9元。

美股上週五全面重挫，道瓊工業指數下挫486.27點，跌幅1.62%；標準普爾指數下跌64.76點，跌幅1.72%；那斯達克指數下跌198.87點，跌幅1.8%；費城半導體指數下跌35.352點，跌幅1.45%。