立法院今年5月三讀通過「醫師法」修正案」，其中的7項附帶決議遭牙醫界質疑是在為國外返台執業的人開後門。對此，民進黨台北市長候選人陳時中今天表示，附帶決議要求4年內解決這些問題，他認為是做不到的，也不能這樣做。

之前海外留學生要取得合格牙醫，需要學歷認證，還有國考實習等關卡，但立法院5月30日修正後的《醫師法》，通過7項附帶決議，讓擁有外國學歷的牙醫系學生，不須經過學歷甄試考試，也沒有實習名額限制，遭質疑一旦執行，原本每年國內400名、國外50名的牙醫實習名額，恐將被海外歸國學生搶名額，也被質疑是為海外牙醫大開後門，壓縮本土牙醫。

陳時中今天上午赴觀山河濱公園參訪槌球運動，會後受訪，要大家要先看看先後次序，之前八大區域或九大區域的海外留學生可以直接考試，更早之前是可以直接換照。

但是他說，歐盟讓東歐國家加入之後，整體教育市場比較混亂，這幾年有大量的海歸牙醫系學生，每年人數都超過本土牙醫師畢業生大約350人的數量，對於人力供需產生影響。

因此他特別提出《醫師法》第41條修法草案，亦即今年12月31日以後到國外去的，回台不能直接考照，必須先經過教育部學歷認證之後才可以考照，相對非常嚴格，希望讓牙醫人力取得平衡，未來將交由衛福部針對整體人力平衡及需求做評估及規畫。

至於附帶條件部分，他舉例，比如4年內一定要去解決這些問題，那是不可能的事情，而且會對人力的平衡產生很大的影響，這些必須要由衛福部對於未來整體人力的平衡跟人力需求作一個最好的規劃，但要求4年要解決問題，「我認為，這是做不到的事情，而且也不能這樣做」。