台中市次世代疫苗快打站26日開打，吸引不少民眾前往接種，但民進黨市議員江肇國接獲陳情，指快打站內竟有公務人員公然發放市長盧秀燕的競選文宣，他怒批，繼利用市府的LED看板播放競選廣告後，又在快打站發送文宣，盧市府濫用行政資源，根本是「毫不遮掩的公器私用」。

台中市府表示，快打站現場發放的是庫存的「防疫扇」，因天氣炎熱，讓民眾散熱使用，絕非競選文宣品。

江肇國表示，他接獲蔡姓民眾陳情指出，今天上午到西區大墩文化中心接種次世代疫苗，在休息區休息時，竟見到有市府的人員公然發放盧秀燕的競選扇子，已違反公務員行政中立原則，且該民眾提出質疑時，市府人員還避而不談、甚至揮手示意他快點離開。

江肇國痛批「誇張到令人憤怒」，他說，日前大里區才發生市府所屬的LED看板被用來播放盧秀燕與國民黨議員的競選廣告，事隔1日，竟又有公務員在快打站公然發送印有盧秀燕競選文宣的扇子，根本踐踏「行政中立」，且是最拙劣示範；距離選舉投票日越近，市府機器動得越厲害，他呼籲市府放過公務員、也放過單純想打疫苗的民眾。

台中市西區公所表示，今天天氣炎熱，且這幾天到快打站接種次世代疫苗者都是75歲以上長輩，為讓這些長者散熱，才拿出公所內庫存的2000支防疫扇，這些防疫扇屬於市府市政宣導品，非競選文宣品，在7、8月及本月初的快打站也都有發放，絕對無關選舉。