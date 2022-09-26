為幫助非自願失業勞工子女安心就學，北市受理111學年度第1學期失業勞工子女就學費用補助，只要設籍北市，且於2022年4月1日至9月30日期間非自願離職的失業勞工，並符合資格者，都可提出申請，勞動局呼籲，補助將於9月30日截止收件，符合申請資格者把握機會，最高可補助2萬6000元。

勞動局指出，失業勞工阿芳與先生在3月1日因公司關廠雙雙遭資遣離職，原小康家庭突然頓失經濟依靠，不但面臨房租租金繳不出來，連就讀大專院校兒子的學費也沒著落，阿芳透過勞動局網站公告，得知失業勞工子女就學費用補助，3月31日備齊文件後完成申請，6月獲得補助減輕經濟負擔。

勞動局長高寶華指出，符合條件者，若就讀公立高中職補助5000元，就讀私立高中職補助1萬2000元，就讀公立大專院校補助1萬3600元，就讀私立大專院校補助2萬6000元，於受理期間截止後，將與其他機關的相關補助比對及審核，合格者即予撥款。

勞動局說明，申請文件包括以下資料：111學年度第1學期台北市失業勞工子女就學費用補助申請書、申請人金融機構存摺帳號封面影本、在學子女111學年度第1學期就學繳款單及完成繳款證明單影本、最近一次的「失業給付認定收執聯」或非自願離職證明文件影本、申請人及配偶2021年度綜合所得稅各類所得資料清單、戶口名簿影本。

勞動局表示，申請方式有紙本申請與線上申請這2種管道，紙本申請需檢附相關文件，於9月30日前以掛號郵寄至「110204臺北市信義區市府路1號5樓東北區臺北市政府勞動局勞動教育文化科收」，以郵戳為憑，逾期不予受理；線上申請則可至台北市政府市民服務大平台下載書表及申請（路徑﹕市民服務大平臺﹥首頁﹥依機關分類﹥勞動局﹥04、臺北市失業勞工子女就學費用補助）。