受益人數最多且規模最大的國民ETF 0056，即將在10月除息，預計3日將公布第一階段評價結果，以目前市價、規模，以及成分股加權平均殖利率逾10%計算，0056本次每股配息可望首次來到2字頭，總配息金額更將來到百億，挑戰成為台股ETF首檔百億「配息」ETF！已見市場資金看好配息表現，搶先卡位，第三季以來全數交易日均為淨申購，波段湧入資金也破300億元。

0056最新受益人數高達74.7萬，規模1,447億元，均為台股高股息ETF第一，同時挾高股息優勢，也將成為台股最會發「股息紅包」的ETF。以2021年來看，0056每股配息1.8元平近年最高，總共發放超過59億元的股息，而今年台股重挫，0056成分股的平均殖利率衝上10%，雖然以目前26、27元的市價估計，配息要衝過2.5元有難度，但若保守估計殖利率8%，配息也有2.2元水準，0056今年配息衝2字頭應箭在弦上，將創史上新高，配息總額則可望突破百億元，成為台股第一檔豪發百億元股息的ETF，2022年的0056紅包很可能「非常大包」。

法人表示，今年以來隨著通膨數據攀高，全球央行升息力度愈來愈猛，高成長股票或ETF光環盡失，在本益比大幅下修下，要找到具有資本利得的投資標的非常不容易。相反的，高股息標的因為具有股息發放，且具有「價低息更高」的特性，因此獲得投資人低接資金青睞，特別像是0056這樣成立時間長、歷經多次多空循環，持續繳出良好配息與填息紀錄的高股息ETF，更成為市場優先加碼對象。

法人並指出，從企業的角度來看，能逐年增加配息金額的當屬大型龍頭股，這些企業多有經營規模較大、長期穩健營運的特徵，因此有能力豪發高股息；而對於高股息ETF而言，就是選股策略能反映台股指標企業的股息成長力，無疑是長期投資最佳標的。

0056可配發出百億元股息，和追蹤指數精選高股息股票，及長期配息表現受到市場肯定高度相關。集保結算所統計，0056的受益人數74.7萬人，是台股股東數第六高的熱門存股標的；同時根據證交所統計，0056更是全台股定期定額戶數第二名的標的，僅次於成立時間更久的另一檔國民ETF 0050。

瞄準高股息，近期資金也擴大加碼0056，至23日為止，近一月淨申購0056的資金累積達106億元，連續淨申購天數來到80天，等於自6月6日以來，0056每天都有淨申購，本波淨申購的總額則達380億元。

表、0056近五年配息情形