人們經常根據一個人的外表和平日表現，來判斷這個人是不是很好欺負，不過搜狐號《星座巫師》提醒，天秤座、牡羊座、天蠍座的脾氣雖然好，但被踩到底線時他們也會立刻收起笑容，硬起來反擊，屆時可沒有人能夠勸得動他們。

▍天秤座

天秤座為人處事以和諧為原則，他們擅長處理身邊人因為觀點分歧而產生的矛盾，可說是群體中的和事佬，自然不會輕易與別人吵架。不過別看天秤座這樣就覺得他們很好欺負，若不觸及自身利益，他們當然不會計較太多，但如果有人踩到他們的底線，不論當下處境多複雜，他們都會要對方給個交代，否則絕不給人好臉色看。

▍牡羊座

別看牡羊座對每個人都熱情如火，好像對什麼事情都不在乎，實際上他們只是不愛和別人斤斤計較罷了，如果他們真的生氣了，可沒有人能勸得動他們。牡羊座並不是軟弱、肯服輸的人，也不會時時刻刻都表現出暴躁的情緒，若他們真的生氣了，就意味著他們對這件事情非常在意，所以千萬不要隨便惹他們，否則你很難控制住他們的憤怒情緒，還有可能毀了他們對你的信任。

▍天蠍座

天蠍座性格神秘，雖然與人為善、很好說話，但他們也有著不能觸碰的底線，只是在別人面前，他們願意展現出自己善意的一面。如果有人不小心惹怒了天蠍座，他們就會立刻反擊，讓對方知道自己不是好惹的人，更不會委屈自己來成全別人，所以千萬不要跟他們作對到底，你絕對鬥不過他們。