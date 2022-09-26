睽違兩年，「2022成龍溼地國際環境藝術季」再度回歸，並於昨(25日)圓滿落幕。縣長張麗善昨在臉書分享相關活動照片，並說藝術家需要可以揮灑的舞台，雲林人需要最棒的藝文活動滋養心靈，我們會繼續努力，讓藝術成為雲林鄉親生活的一部分！

張麗善分享，最後一天的2022成龍濕地國際環境藝術季 ，吸引上千名觀眾參與以大自然為舞台的沉浸式演出，我們分享共同的感動，這是雲林最美的一面。如詩如畫、美的令人屏息，心境隨著旋律悠揚頓挫，今年的成龍濕地國際環境藝術季，隨著日落而落幕，看到那麼多鄉親來到現場，屏氣凝神的欣賞我們用心呈現給大家的演出，心中滿是感動與感謝。

張麗善指出，雲林擁有豐富的文化與藝術底藴，這三年多來我們卯足全力投入推廣藝文活動，不僅有越來越多鄉親加入我們、鼓勵我們，許多活動更是屢獲國際獎項肯定。藝術家需要可以揮灑的舞台，雲林人需要最棒的藝文活動滋養心靈，我們會繼續努力，讓藝術成為雲林鄉親生活的一部分，讓幸福蔓延下去。