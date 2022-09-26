女星劉雨柔以模特兒出道，與格鬥選手老公「Jeff」黃育仁結婚6年，恩愛模樣令外界稱羨不已，不過稍早無預警傳出離婚消息，老公黃育仁發文表示決定在感情還沒破裂前，結束夫妻關係，並退回朋友身分，消息曝光後讓粉絲相當錯愕。

劉雨柔2017年與格鬥選手黃育仁結婚，不定時在社群網站放閃的兩人，恩愛模樣讓外界稱羨不已，不過稍早黃育仁卻發出聲明稿，表示雙方決定結束夫妻關係，等同已經宣布離婚，他表示將近6年的婚姻裡，雙方彼此扶持往更好的方向前進，但礙於種種理念不合，經過彼此理性和平的溝通後，決定在感情還沒破裂之前，退回「朋友關係」，未來的日子裡，也會用朋友身分存在彼此生活裡，接著強調「沒有過多需要揣測的問題發生」。

劉雨柔隨後也轉發黃育仁的貼文，接著表示：「謝謝Jeff，也謝謝大家，先退回到朋友的身份，我們很好，心平氣和的，我們都會更好」，對於離婚一事，經紀人表示，一切都以2人的聲明稿為主，不會多做回應。