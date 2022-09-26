華邦電(2344)已遭外資連6日賣超1.6萬張，周一再摔19元之兩個半月新低價，華邦電總經理陳沛銘表示，第三季DRAM價格跌幅比預期好，第三季主要是量有降，而第四季，價格尚待觀察，量方面則仍保守，力拚持平。華邦電也在這段低檔時間練功，加速產品製程開發，把成本降低，在往後景氣復甦後才能迎合上需求。

華邦電與台中市觀光局進行后豐鐵馬道企業認養合作，於9月24月(上周六)共同辦理后豐鐵馬道認養立牌活動，由台中市觀光局林鴻文主任秘書及華邦電陳沛銘總經理率領逾500名同仁及眷屬到現場一同參與，攜手守護台中市公共遊憩設施的環境整潔及提升遊憩的品質。華邦電總經理陳沛銘表示，這個活動就是希望與社會社交，與社會連結跟員工照顧，落實ESG，ESG是未來趨勢，也是重要競爭指標，未來還會更努力，像一個願景目標是，台中廠2030年希望90%都是綠電，而2050年目標全部公司包含高雄廠都是綠電。華邦電持續投入資源發揮ESG正向影響力，實踐企業永續發展的承諾，並朝向實現以綠色半導體技術豐富人類生活的隱形冠軍的願景邁進。

第三季以來消費性產品需求不振，展望第四季，華邦電陳沛銘表示，客戶庫存調整持續觀察，多久也說不準，通膨壓力不減，可能仍需多點時間再觀察，明年狀況可能第四季會更明朗，不過華邦電客戶狀況，目前有些客戶去化快已經脫穎而出，網通表現相對也會比較好。而明年應用，車用、IoT、伺服器都不錯，車用占比目標持續拉升。

陳沛銘也說明，DRAM價格跌幅比預期好，幾乎沒什麼跌，第三季主要是量有降，而第四季，價格尚待觀察，量方面則仍保守，力拚持平。不過還是希望記憶體產業回歸淡旺季的正常景氣循環，華邦電也在這段低檔時間練功，加速產品製程開發，把成本降低，在往後景氣復甦後才能迎合上需求。NOR領域，很努力維持領先定位，不過競爭激烈，公司也聚焦新產品開發，而高雄廠方面，9月高雄廠已投片2500片，年底可達每個月7000片水準，將如進度到明年第一季投片可望至1萬片，後續將待需求帶動擴產進度。

而上周熱議的長江存儲晶片，陳沛銘表示，上游影響還沒看到。其事件主因是iPhone 14傳出導入長江存儲晶片，美國參議員要求情報單位審查。