裕隆日產汽車長期投入資源，深耕創新教育，持續推廣兒童汽車知識以培育汽車產業潛力種子，於9月18日及9月25日分別在全台9家NISSAN服務廠，舉辦2022「NISSAN 小小汽車達人」服務廠工作體驗營活動，全台共計300個名額，在開放報名後旋即被車主搶報一空，活動內容包含「認識NISSAN服務廠」、「認識NISSAN汽車達人工作環境及常用汽車零件」、「汽車保養實境體驗」、「車型益智遊戲」4大主題，活動內容豐富有趣，獲得參加車主朋友高度肯定。

裕隆日產表示，為傳達「技術日產 智行未來」品牌內涵，NISSAN不斷創新自我、與時俱進，在教育上持續推廣兒童汽車知識打造創新教育模式，透過邀請車主朋友們帶著家中4-7歲小朋友參加2022「NISSAN小小汽車達人」服務廠工作體驗營，了解汽車相關知識及愛車保養流程，寓教於樂的活動體驗，創造親子同樂的美好時光。

裕隆日產為回饋廣大車主朋友對活動的喜愛，本次活動費用採取NISSAN紅利點數折抵現金的方式，讓車主朋友可以活用平日返廠累積的紅利點數，僅需NISSAN紅利點數8800點或新台幣300元＋紅利點數88點，且返廠參加活動並完成闖關的小朋友皆可獲頒「小小汽車達人專屬三合一繪本證書」，及「小小汽車達人版三合一積木車」做為完成闖關活動的紀念。此外，活動進行期間也有隨機有獎問答小遊戲，藉此達到寓教於樂、創新教育目的，讓參與活動的大小朋友都能帶著滿滿收穫回家。