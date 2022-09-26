嘉義縣社區心理衛生中心全新升級，今在永在食安大樓進駐揭牌。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣社區心理衛生中心全新升級，今在永在食安大樓進駐揭牌，整合精神、心理、職能、護理、社工等專業團隊進駐，民眾有相關心理問題，都能撥打「1925依舊愛我」安心專線，24小時都有專業人員提供協助。

今在嘉義縣長翁章梁、衛福部心理健康司長諶立中、衛生局長趙紋華等各心理衛生網絡等單位代表見證下，嘉縣社區心理衛生中心升級再造揭牌，諶立中表示，社區心理衛生中心是心理衛生所，有了心理衛生中心後，個管師便能主動出擊，進入社區，而不是等著民眾來訪，是守護鄉親心理健康最重要的基地。

目前嘉縣社區心理衛生中心編列4名心理師，可協助民眾心理健康等問題，提供諮詢服務，諶立中說，更重要的是，心理衛生中心可連絡嘉縣資源網絡，協助民眾取得所需的資源。

翁章梁感謝衛生福利部支持，嘉縣首處全新升級的社區心理衛生中心，以縣政所在地為核心，布建在永在食安大樓2樓，未來將依山、海、屯分區，於2025年前全縣陸續布建3處，提供縣民可近性服務。

嘉縣衛生局長趙紋華說，社區心理衛生中心空間及功能多元，完整專業團隊將全面推動心理健康促進、強化社區高危險群個案管理，未來還會深入家戶社區，整合中央，讓「專業更貼近，服務零距離」。