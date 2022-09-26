新北市醫事團體支持林佳龍後援會25日舉行成立大會，林佳龍昨在臉書感謝現場27個醫事團體，以及超過千位的醫界從業人員到場力挺，他也承諾未來一定會全力以赴。

林佳龍在臉書談到，在擔任交通部長的任內，就已經和醫界有並肩作戰的經驗，去年5月和民間企業籌措5000萬元，從日本緊急運送移動式負壓隔離艙、並協調添購涼風扇給大熱天在戶外進行檢疫工作的第一線防疫人員，就是希望能感謝醫界在台灣最辛苦的時候，為台灣所有人民守住了健康。

昨天後援會榮譽總會長、醫師立委邱泰源把手上的聽診器和醫療白皮書交給林佳龍，要他「傾聽民意、市政對症下藥！」對此林也承諾，未來一定會全力以赴。

林佳龍指出，根據他的觀察，新北市最重要的是「中樞神經出問題」，市長侯友宜「口中講好好做事、心中想 2024」，左顧右盼，卻無視新北社福人均預算六都最低顯示「營養不良」的問題，市長要換人、新北才可以大翻新，已經準備好100項政見，讓這座城市「心臟強、血路通、手腳行動方便、中樞系統整合得好！」