花蓮縣壽豐鄉公所利用108萬元預算經費，首度替全鄉逾1.7萬名鄉民投保團體傷害險，每人最高可理賠15萬元，是繼新城鄉、豐濱鄉及光復鄉等，第4個替鄉民投保的團險的鄉鎮。（壽豐鄉公所提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣繼新城鄉、豐濱鄉及光復鄉替鄉民投保團體傷害險，壽豐鄉也跟進，利用108萬元預算經費，首次替全鄉逾1.7萬名鄉民納保，每人最高可理賠15萬元，鄉公所表示，若此次成效不錯未來將持續辦理，藉以增加民眾生活保障。

鄉長劉耀宗指出，壽豐鄉目前人口數約1萬7000多人，由於鄉境東臨太平洋，又有中央山脈、海岸山脈環伺四周，鄉親下海捕魚、上山打獵等務農工作風險不小，更時常接獲鄉親因故意外離世或受傷重殘，面對突發意外所延伸的醫療費用、身體失能或死亡等因，讓民眾生活陷入困境。

劉耀宗坦言，替鄉民投保團體傷害險的想法於前鄉長曾淑懿任內就有雛形，他上任後便交辦民政課規畫、研議，不過鄉公所經費拮据，在不壓縮、排擠到其他預算下，以108萬元替全鄉民納保，獲鄉代會支持後，本月13日順利與泰安產物保險公司簽約，保單當天生效，保險期間到今年12月31日止。

劉耀宗也提到，壽豐鄉人口高齡化、少子化、貧富差距懸殊，一旦鄉親發生意外事故，便會造成家中的經濟負擔，因此鄉公所開辦鄉民意外保險，只要設籍壽豐鄉的民眾，都是投保對象且不用付保險金。因此鄉親在保險期間內，發生意外死亡、意外導致失能，均給付15萬元；若因意外傷害事故，包含天然災害致身體受傷害，而於意外傷害事故發生日起180天內，死亡、失能或連續昏迷6個月以上者，可依保險契約給付身故或失能保險金。

壽豐鄉公所表示，公所內除有民政課專人辦理，各村辦公處受理遭遇意外的鄉親提出申請，此次保險成效若不錯，未來也將持續辦理，替鄉民生活增添一份保障。

此外，全縣目前還有新城鄉公所、豐濱鄉公所及光復鄉公所替全鄉民投保團體傷害險，最高理賠金額為豐濱鄉的30萬元。