陳瑪莉的母語教學融入泰國文化。（移民署提供）

邱喜春用愛鼓勵小朋友學印尼語。（移民署提供）

印尼新住民邱喜春及泰國新住民陳瑪莉從事通譯10多年，時時警惕自己「唯有專業客觀的翻譯才能幫助他人」，即使從事語言工作多年，她們仍存有高度熱忱與使命感，時常分享自己的心路歷程，經由移民署的協助，投入母語教學工作，最終並達成心願，成為一名母語教師。

許多新住民抱持回饋社會的心情，培育下一代陸續投入母語教學的工作。陳瑪莉說，自己曾遇到「積極發表意見」的學生，不惜打斷老師上課也想分享他在泰國的所見所聞，面對這樣「踴躍」的學生也曾讓陳瑪莉「一個頭兩個大」，但後來漸漸了解「適度給予學生表演和分享的舞台，才能使學生更投入課程當中」。

邱喜春說，「當老師是我一輩子的夢想，感謝台灣讓我圓夢」在台灣擔任母語老師並不輕鬆，除了要面對學生的調皮搗蛋外，更多的是來自家長的質疑與壓力；曾有家長直接來到學校現場督課，但在邱喜春誠懇並耐心地溝通下，終於化解家長的擔憂，放心將孩子交付給她。

邱喜春還分享當通譯時的甘苦談。「即時口譯」需要高度的集中力與專業能力，針對不同領域的通譯都需涉略，其中的「司法通譯」領域是邱喜春認為最具挑戰性的工作，因為實務上常遭遇被害人受性侵的殘忍案例，無論犯罪被害人的情況有多令人同情鼻酸，也只能壓抑著情緒，遵循通譯的倫理規範，將事實公正客觀轉化成精確的譯文，一字之差，差之千里，任何誤差都將影響他人命運，身為專業通譯需時時精進自我，豐富自身專業知能。

移民署北區事務大隊台北市服務站主任蘇慧雯表示，「語言」是人們溝通的橋樑，透過語言也反映出各國不同且多元的文化。為突破語言隔閡，移民署各地服務站也有請新住民姊妹擔任通譯志工，協助前來洽公的外國朋友