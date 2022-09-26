民進黨台北市長候選人陳時中日前表明與名嘴周玉蔻「無私交」，被認為是在切割。周玉 蔻今天隔空在臉書和節目示愛，陳時中今天解讀，這不是「示愛」，而是一種尊重，並否認他有切割，強調有人支持他都歡迎。大家都是獨立的個體，「大家互相尊重，就好了」。

周玉蔻近期發言引發諸多爭議，遭質疑反而傷害到陳時中的選情，陳時中近日受訪時強調自己與周並無私交，被視為切割，但周玉蔻並不死心，持續在臉書和節目中對陳時中示愛。

陳時中今天接受媒體聯訪時表示，在社會團體或個人在公共職務裡面，都有誰跟誰會覺得比較喜歡的情況，不需要拿來做不當的解讀，也不需要去做特別的衍生，人跟人之間互相尊重，這也是一件好事情。

媒體追問周玉蔻已表明，對陳時中的愛就像她愛蔡英文、賴清德一樣，並再度喊出「票投給陳時中就是投給周玉蔻」，對選情究竟是加分還是扣分？陳時中則再度強調，這沒有算是示愛，而是相互尊重的一個表現。

至於對選情的影響，他說自己不做這樣的一個評論，「有人願意支持我，我都很高興」，當然也不用過度，那個愛是廣泛的愛，不是男女情事之間的愛，而是一個大愛的表現。

對於張淑娟擬控告周玉蔻，陳時中表示，他認為讓法律來澄清相關的事情，也是一件好事情，這樣就不會各說各話，如果有無辜的人受傷也不好。

對外界認為陳時中近期在切割周玉蔻，他強調，他不會把對他友善的人作切割，大家都是互相的尊重，如果因為這樣子有什麼其他的後果，他都無所謂，不會因為對自己選戰好就刻意去切割某一些的人，這些都是沒有意義的事情。大家都是一個獨立的個體，有獨立的意志，大家互相尊重，就好了。