鼓勵員工生育增產報國，台塑企業2022年7月起增設生育獎勵措施，除員工或配偶於懷孕、生產時贈送福袋外，寶寶出生後更致贈每位新生兒2萬元的生育禮金，及每月每位幼兒2千元育兒補助，直至滿6歲止。

台塑企業表示，以全企業平均每年約850位新生兒估算，本次增設之各項生育獎勵 措施，每年約補助1.4億元，以實質行動支持員工，營造友善幸福職場。

台塑企業致力員工照顧，除提供優於同業之薪資水準及穩定調薪外，也實施許多員工福利及優惠措施，例如員工本人及眷屬至長庚醫院的就醫優待、優於法令的給假、補助員工新(換)購電動車…等等。

台塑企業指出，本次為關懷懷孕中的員工或員工之配偶，將於員工本人或其配偶懷孕時致贈「好孕福袋」，內含多項營養補充品，為孕婦補充完整營養與活力；另在員工或其配偶生產後，再致贈「寶寶福袋」，內含 ?多項寶寶用品，祝賀新生命的誕生。

為支持與鼓勵員工生育，新生兒出生後，台塑企業將致贈每名新生兒2萬元之生育補助。另為減低員工養育學齡前孩童之經濟負擔，在員工 子女出生後至滿6歲止，每月再補助每位孩童2千元育兒津貼，補貼 員工育兒所需。

此外，台塑企業員工子女就學後，各公司福委會更有獎學金可供申請至大學或研究所，鼓勵塑造下一代良好學習與進取精神。