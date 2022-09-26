飯店業「蟹」戰開打，台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳主廚黃仁人嚴選多樣當季新鮮螃蟹，即日起至10月30日期間推出季節限定「品蟹嘉年華」，澎湃海鮮餐檯上提供牛蹄蟹、三點蟹、旭蟹、佐渡花蟹等選擇，台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳也於平日晚餐及假日午晚餐時段於餐檯加碼供應「黃金蟹海鮮鍋」，兩大蟹王美國黃金蟹與愛爾蘭麵包蟹入饌，還有蟹腳味噌湯等限定美食，讓饕客們大快朵蟹一番。

台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳的精選海鮮吧，琳瑯滿目的海鮮陣容，這季將以主廚嚴選台灣東北漁港新鮮直送的各式當季蟹種為主角，包含肉質紮實飽滿且富含香濃蟹膏的「旭蟹」、細緻蟹肉與蟹膏清雅的「三點蟹」、公蟹蟹膏飽滿而母蟹蟹黃肥美的「牛蹄蟹」、肉多鮮甜的「花蟹」、清甜細緻的「沙蟹」 以及多款現流海鮮如鮮蝦、蚌類、鳳螺、淡菜等，蒸點區也推出了各式清蒸精選螃蟹及海鮮像是小鮑魚、小烏賊、章魚、大白蝦及扇貝等新鮮海味，以最簡單清蒸方式鎖住海鮮Ｑ彈肉質，主廚精確掌握蒸煮時間，讓蟹肉保持鮮嫩彈牙的口感，並以蔥、薑、米酒提味，完美展現食材的新鮮度與自然美味。

主廚不僅在原本就很豐富的自助餐檯上增加十多道螃蟹料理，為了讓愛蟹饕客盡享當季鮮味，台北遠東香格里拉遠東Café自助餐廳還另外推出加價購鮮蟹料理，只要加價728＋10％元，即可享用特別加碼的「沙公三味」，主廚挑選肉多肥美的大沙公，用清蒸的方式鎖住蟹肉的鮮甜Q彈，再佐上主廚特製香辣開胃的獅城辣椒醬、椰香濃郁的泰式咖哩醬以及嗆辣過癮的珍寶胡椒醬，三種不同滋味品嚐沙公絲絲分明的鮮美肉質，令人大呼過癮的品蟹嘉年華，大啖秋蟹就趁現在。

每年夏末秋初為美國黃金蟹的盛產時節，超過1公斤重的碩大個頭與25％以上的高肉量被稱作蟹中肌肉猛男，蟹鉗肥碩鮮嫩、每一隻蟹腳都嗦得到滿滿蟹肉，帶有淡淡堅果香的肉質，是「嗜肉族」饕客們心頭好。台北喜來登大飯店十二廚自助餐廳於10月3日至11月30日平日晚餐及假日午晚餐時段餐檯加碼上陣「黃金蟹海鮮鍋」，個頭壯碩的黃金蟹與膏多味濃的愛爾蘭麵包蟹，兩款重量級美蟹以蒜香料理品嚐秋日鮮味，肉厚紮實吃起來最是過癮，還有入秋湯品「黃金蟹味噌湯」豐腴蟹腳的絕妙好味。

台北喜來登大飯店大廳酒吧則推出兩款黃金蟹美饌，僅取用黃金蟹肉展現炒飯鮮美的「黃金蟹肉炒飯」，鑊氣十足、粒粒有味，以及選用全隻黃金蟹與花枝、淡菜、白蝦、鯛魚等海味熬煮成粥濃鮮美的「黃金蟹海鮮粥」，每道580元，入秋之際讓鮮濃蟹味溫暖味蕾，上述價格需另加一成服務費。