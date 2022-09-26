現代的生活節奏越來越快，壓力也跟著越來越大。這種時候，我們總是希望能有個另外一半可以一起扶持，如果只是因為害怕寂寞而開始一段感情的話，是很容易出錯的。《科技紫微網》運勢專欄指出，牡羊座、水瓶座、摩羯座、雙魚座最耐不住寂寞，他們希望有個肩膀可以依靠。

牡羊座

牡羊座除了充滿活力以外，脾氣無法自我控制也是他們重要的特質。他們無法獨自安安靜靜的玩耍，因為他們的需求點特別多，如果無法達成會覺得生活是一種煎熬，人生失去樂趣。所以，一但他們感到寂寞，就很容易陷入慌亂之中，只為了有事可做，有新鮮感可尋。

不過說起來，牡羊座的處事方式還是很瀟灑的。他們可以喜歡一個人喜歡到不行；說不喜歡的時候也是十分果決。為了擺脫寂寞，他們真的可以永不停歇尋找自己的愛情，為了就是可以填補他的寂寞。

水瓶座

水瓶座一向是自由和獨立的代表，但其實水瓶的內心才是特別害怕寂寞的，為了擺脫這種感覺，總是喜歡待在一些熱鬧的場合，對於朋友的邀約，他們一般都來者不拒，所以你可以在很多熱鬧的聚會上看到他們的身影，也容易在後續的聊天中產生曖昧的情愫，我們很難看到一個水瓶座保持太長時間的單身狀態，很大的因素是因為他們真的不願忍受寂寞，會希望有愛人在身邊陪著他才是他們追求的理想生活。

摩羯座

高冷著稱的摩羯其實最耐不住寂寞的，摩羯表現出來的百毒不侵和坐懷不亂都是他偽裝給外人看的表現，摩羯的內心深處很渴望被理解和被支持，原因就是因為他們的內心實在太苦了，不甘心就這樣寂寞下去，所以有些摩羯座才會大方的展現自己。通常很少有摩羯會大張旗鼓的去談戀愛，因為他們必須用低調來保護自己，即使有了伴侶，摩羯接受不了自己在感情中狼狽的收場，因而一定會找好退路。

雙魚座

雙魚座是一種很矛盾的組合，他們一方面活得很佛系，不想跟複雜的事物扯上邊；另一方面又有一顆躁動的心。總之，他們就是閒不住。這樣的人怎麼可能耐得住寂寞呢？你要是看到周圍有雙魚座為了逃避寂寞而去談戀愛，不是一件很奇怪的事情。就算是讓他們提前知道結局，他們還是會選擇先談戀愛再說，就算是被傷、被騙，大不了當個教訓，總好過什麼都拿不到，連空氣都跟著一起寂寞的好，但是平時他們不會表現出，寧願看好獵物後再動手。